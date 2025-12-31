قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بفيلم تسجيلي.. مجلس جامعة الوادي الجديد يعقد جلسته الـ 86

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

عقد مجلس جامعة الوادي الجديد جلسته رقم (86)، اليوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025، برئاسة الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات ووكلائهم والقيادات الجامعية، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات التعليمية والبحثية والتنموية المدرجة على جدول الأعمال.

واستهل المجلس أعماله بتكريم الدكتور عبد العزيز طنطاوي من قبل الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة، الذي قدّم درعًا تذكاريًا لرئيس الجامعة تقديرًا لدعمه ورعايته للنجاح المتميز الذي حققه المؤتمر الأول للنخيل، والذي نظمته الكلية مؤخرًا وحقق صدى علميًا ومجتمعيًا واسعًا.

وشهدت الجلسة، عرض فيلم تسجيلي تناول أبرز إنجازات جامعة الوادي الجديد خلال شهر ديسمبر، أعقبه تقرير مصور عن نشاط كلية علوم الرياضة خلال عام 2025، استعرض جهود الكلية في مجالات الأنشطة الطلابية والرياضية وخدمة المجتمع، ودورها في بناء شخصية الطالب الجامعي.

وفي كلمته، رحّب رئيس الجامعة بأعضاء المجلس، مهنئًا أسرة الجامعة بالعام الميلادي الجديد، كما قدّم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن بناء الإنسان يأتي على رأس أولويات الجامعة خلال المرحلة المقبلة، باعتباره الأساس الحقيقي للتنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح رئيس الجامعة أن دور الجامعة لا يقتصر على تقديم العملية التعليمية فقط، بل يمتد ليشمل الاهتمام بالصحة النفسية والثقافة والقيم، بما يسهم في إعداد خريج واعٍ قادر على الإبداع والمشاركة الفعالة في تنمية المجتمع، مشددًا على أهمية تفعيل مراكز الإرشاد النفسي داخل الكليات ورفع الوعي لدى الطلاب والعاملين.
 

وخلال المناقشات، طرح أعضاء المجلس عددًا من المقترحات الداعمة لمحور بناء الإنسان، شملت تنمية المهارات الحياتية والقيادية لدى الطلاب، وربط الأنشطة الطلابية بالأهداف التعليمية، وتعزيز التواصل بين إدارات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لتحسين المناخ الجامعي.


وأكد رئيس الجامعة أهمية دعم البحث العلمي وتشجيع النشر الدولي، والعمل على إقامة شراكات بحثية مع جامعات عربية وأجنبية، لما لذلك من دور في رفع تصنيف الجامعة وتعزيز مكانتها الأكاديمية.


وناقش المجلس كذلك سبل الاستفادة من الأراضي المخصصة للجامعة، وطرح فكرة إنشاء شركة الوادي الجديد التابعة للجامعة، لدعم الأنشطة الإنتاجية والبحثية وربطها بخدمة المجتمع المحلي.


وفي إطار جدول الأعمال، وافق المجلس على عدد من القرارات المتعلقة بشئون التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، شملت منح درجات علمية، واعتماد برامج ولوائح جديدة، إلى جانب الموافقة على ترقيات أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات.


وفي ختام الجلسة، وجّه رئيس الجامعة الشكر لعمداء الكليات على جهودهم في انتظام العملية الامتحانية، مؤكدًا حرص الجامعة على تحقيق التميز المؤسسي، وبناء الإنسان، وتطوير بيئة جامعية مستدامة.

