أحمد السقا: محمد هنيدي سبب سعادة جيل كامل.. وظهوري كضيف شرف تكريم أعتز به

أكد النجم أحمد السقا أن الفنان محمد هنيدي كان ولا يزال سببًا رئيسيًا في إسعاد جيل كامل من الجمهور والفنانين، مشيرًا إلى أن تأثيره الفني تجاوز حدود النجاح الفردي ليصنع حالة خاصة في السينما المصرية.

سهرة رأس السنة

جاء ذلك خلال استضافته في سهرة رأس السنة مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة.

وقال السقا إنه يعيش يومه بيومه، ويحب فعل الخير ولا يتردد في مساعدة أي شخص لوجه الله، معترفًا بأنه تحمّل في فترات سابقة ضغوطًا لم تكن في محلها.

وأضاف أن أمنيته الكبرى أن يرى مصر تفوز بكأس العالم، مؤكدًا أنه حاليًا يستمتع بحياته ويتعامل مع الناس بنية طيبة دون حسابات معقدة.

علاقة أحمد السقا بـ محمد هنيدي

تحدث السقا عن علاقته بالفنان محمد هنيدي، واصفًا إياه بالأخ والصديق.

وأكد أن فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» كان نقطة تحول حقيقية أسهمت في ظهور جيل كامل من نجوم السينما، موجّهًا الشكر أيضًا إلى العدل جروب على ما قدموه للفن المصري.

وشهدت الحلقة رسالة مصورة من الفنانة هند صبري، عبّرت خلالها عن سعادتها بصداقتها مع أحمد السقا والتعاون الفني بينهما، مؤكدة أنه شخص كريم لا يبخل على أصدقائه بشيء.

مكانة هند صبري لدى أحمد السقا

ومن جهته، رَدَّ “السقا”، مؤكدًا مكانة هند صبري الكبيرة لديه، واصفًا إياها بالفنانة العظيمة والصديقة القريبة، وقربه الشديد منها ومن منى زكي.

وعن ظهوره في عدد من الأفلام كضيف شرف، أوضح السقا أن ذلك يُعد تكريمًا له وليس العكس، مؤكدًا حرصه الدائم على الوقوف بجانب زملائه.

كما عبّر عن حبه الكبير للمسرح، متمنيًا تقديم عمل مسرحي جديد خلال الفترة المقبلة.