رئيس مدينة العريش يهنئ الأقباط بعيد الميلاد.. ويؤكد وحدة الشعب المصري

أكد رئيس مركز ومدينة العريش اللواء وليد عبد الرؤوف، على وحدة الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه، وأن سيناء أرض مقدسة سار على أرضها عدد كبير من الأنبياء، كما كانت أولى محطات العائلة المقدسة.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء وليد عبد الرؤوف، طريركية الاقباط الأرثوذكس بضاحية السلام بالعريش، حيث كان في استقباله الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية وعدد من القساوسة.

من جانبه، وجه أسقف سيناء الشمالية، التحية والتقدير الي فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الاهتمام بتنمية وتعمير سيناء وإعادة الامن والأمان في ربوعها كافة.

كما وجه التحيه إلى محافظ شمال سيناء على الجهود المبذولة في خدمة المواطن.

ك ف