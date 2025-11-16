القبض على سائق في تطبيق نقل شهير تعدى على فتاة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام قائد سيارة تابعة لإحدى تطبيقات "النقل الذكى" بالتعدى عليها بالسب وترويعها حال استقلالها معه بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 11/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه من القائمة على النشر (موظفة - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قائد سيارة تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى لقيامه بالتعدى عليها بالسب أثناء إستقلالها معه لتوصيلها من إحدى المناطق لمحل سكنها.

أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.