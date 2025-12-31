الحبس عامين لقبطان غواصة سندباد بعد حادث غرقها في الغردقة

قضت محكمة جنح الغردقة، اليوم الأربعاء، بحبس قبطان غواصة «سندباد» لمدة عامين مع كفالة قدرها 2000 جنيه، على خلفية حادث غرق الغواصة الذي أسفر عن مصرع 6 سائحين روس وإصابة آخرين. كما أصدرت المحكمة حكمًا بحبس مدير الصيانة لمدة 6 أشهر مع كفالة 1000 جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد مصطفى، وعضوية وأمانة سر محمود أبو المعارف، بعد ثبوت اتهامي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، استنادًا إلى تقرير فني أعدته لجنة متخصصة بشأن أسباب الحادث. كما شمل قرار الإحالة محاكمة أحد مسؤولي الغواصة الهاربين غيابيًا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أواخر مارس الماضي، حين تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر بلاغًا يفيد بغرق الغواصة أثناء رسوها أمام أحد فنادق الغردقة الشهيرة، وعلى متنها 50 شخصًا، بينهم 5 من أفراد الطاقم و45 سائحًا من جنسيات مختلفة.

وكشفت التحقيقات أن المياه تسربت إلى الغواصة قبل بدء تشغيلها أو تحركها من على المنصة البحرية، وذلك أثناء صعود الركاب إليها، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها وغرقها في موقع الرسو.

وأكد قائد الغواصة، في أقواله أمام جهات التحقيق، أنه تمكن من إخراج عدد كبير من الركاب، وأنه كان آخر من غادر الغواصة بعد أن غمرتها المياه وانعدمت الرؤية داخلها.

وأسفر الحادث عن وفاة 6 سائحين روس، وإصابة 29 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تم إنقاذ باقي الركاب وإعادتهم إلى أماكن إقامتهم دون إصابات خطيرة.

وكانت لجنة من هيئة السلامة البحرية بالإسكندرية أعدت تقريرًا فنيًا موسعًا، أكد أن الغواصة لم تتعرض لأي اصطدام مباشر، ولم تتحرك من موقع المنصة البحرية وقت وقوع الحادث. كما شمل التقرير مراجعة سجلات الصيانة، وتراخيص التشغيل، وتسجيلات الرحلة الأخيرة، إضافة إلى سماع شهادات القبطان وأفراد الطاقم، بهدف تحديد مدى الالتزام بمعايير السلامة والمسؤوليات القانونية المترتبة على الحادث.