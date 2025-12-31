قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء
هل يجوز الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة الميلادية؟ الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل
فيراري مايكل شوماخر التاريخية تعود للأضواء في مزاد عالمي |w,v
كله FAKE.. دويتو يجمع طارق الشيخ ومسلم
أحمد كريمة: إيصال الأمانة في عقود الزواج مخالفة للشريعة
القوات المسلحة العراقية تستعد لتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بالأنبار
بقصيدة شعرية ساخرة.. صلاح عبد الله يستقبل العام الجديد بطريقته الخاصة
القانون يواجه المتحرشين في احتفالات رأس السنة.. اعرف العقوبات الرادعة
«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور
ذكريات الـ 6-1.. طارق السيد: ماتش للنسيان
بنداري: مستمرون على مدار 24 ساعة لاستئناف العمل في اليوم الثاني في انتخابات المصريين بالخارج
بتروجيت يفوز على البنك الأهلي 2-1 في كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحبس عامين لقبطان غواصة سندباد بعد حادث غرقها في الغردقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ابراهيم جادالله

قضت محكمة جنح الغردقة، اليوم الأربعاء، بحبس قبطان غواصة «سندباد» لمدة عامين مع كفالة قدرها 2000 جنيه، على خلفية حادث غرق الغواصة الذي أسفر عن مصرع 6 سائحين روس وإصابة آخرين. كما أصدرت المحكمة حكمًا بحبس مدير الصيانة لمدة 6 أشهر مع كفالة 1000 جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد مصطفى، وعضوية وأمانة سر محمود أبو المعارف، بعد ثبوت اتهامي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، استنادًا إلى تقرير فني أعدته لجنة متخصصة بشأن أسباب الحادث. كما شمل قرار الإحالة محاكمة أحد مسؤولي الغواصة الهاربين غيابيًا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أواخر مارس الماضي، حين تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر بلاغًا يفيد بغرق الغواصة أثناء رسوها أمام أحد فنادق الغردقة الشهيرة، وعلى متنها 50 شخصًا، بينهم 5 من أفراد الطاقم و45 سائحًا من جنسيات مختلفة.

وكشفت التحقيقات أن المياه تسربت إلى الغواصة قبل بدء تشغيلها أو تحركها من على المنصة البحرية، وذلك أثناء صعود الركاب إليها، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها وغرقها في موقع الرسو.

وأكد قائد الغواصة، في أقواله أمام جهات التحقيق، أنه تمكن من إخراج عدد كبير من الركاب، وأنه كان آخر من غادر الغواصة بعد أن غمرتها المياه وانعدمت الرؤية داخلها.

وأسفر الحادث عن وفاة 6 سائحين روس، وإصابة 29 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تم إنقاذ باقي الركاب وإعادتهم إلى أماكن إقامتهم دون إصابات خطيرة.

وكانت لجنة من هيئة السلامة البحرية بالإسكندرية أعدت تقريرًا فنيًا موسعًا، أكد أن الغواصة لم تتعرض لأي اصطدام مباشر، ولم تتحرك من موقع المنصة البحرية وقت وقوع الحادث. كما شمل التقرير مراجعة سجلات الصيانة، وتراخيص التشغيل، وتسجيلات الرحلة الأخيرة، إضافة إلى سماع شهادات القبطان وأفراد الطاقم، بهدف تحديد مدى الالتزام بمعايير السلامة والمسؤوليات القانونية المترتبة على الحادث.

اخبار البحر الأحمر البحر الأحمر غواصة السندباد غرق غواصة الحكم على قبطان غواصة السندباد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

ترشيحاتنا

سوق اليوم الواحد

أسواق اليوم الواحد تحقق نجاحا كبيرا.. وافتتاح سوق إمبابة الأسبوع المقبل

رئيس جامعة كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ: أتمنى أن يكون عام 2026 حافلاً بالعطاء

جانب من الفعاليات

تأهيل وتدريب 60 سيدة بمشغل القومي للمرأة بكفر الشيخ.. صور

بالصور

بتوزيع الشوكولاتة.. محافظ بني سويف يهنئ المواطنين بالعام الجديد

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

فيراري مايكل شوماخر التاريخية تعود للأضواء في مزاد عالمي |w,v

سيارة مايكل شوماخر
سيارة مايكل شوماخر
سيارة مايكل شوماخر

علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها

علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها
علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها
علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026.. صور

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور

فيديو

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

المزيد