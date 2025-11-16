قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

بيهزروا بصوت عالي.. إخلاء سبيل عاملين تعديا على طالبات أمام مدرسة بكرداسة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية إخلاء سبيل عاملين عقب التحقيق معهما في اتهامهما بالاعتداء على طالبات أمام مدرسة بمدينة كرداسة.

الاعتداء على طالبات 

وقال المتهمان في التحقيقات إنهما لم يعتديا بالضرب على الطالبات إنما قاما بنهرهن فقط لارتفاع أصوات مزاحهن وكلامهن أمام منزلهما وردد المتهمان: "بيهزروا بصوت عالي ضايقنا" .

وتمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاملين لقيامهما بالاعتداء على بعض الطالبات أمام إحدى المدارس وإصابتهن بدائرة مركز شرطة كرداسة .

تعود الواقعة في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصور بمواقع التواصل الاجتماعي تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام شخصان بالاعتداء على بعض الطالبات أمام إحدى المدارس وإحداث إصابات بهن بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 11 نوفمبر الجاري، تبلغ لمركز شرطة كرداسة من طالبتين “مصابتان بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مقيمتان بدائرة قسم شرطة الأهرام” بتضررهما من شخصين لقيامهما بالاعتداء عليهما بــ عصـا خشبية محدثين إصابتهما عقب خروجهما من إحدى المدارس الكائنة بدائرة المركز.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة عاملان – مقيمان بدائرة المركز، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لتوقف الطالبتان بجوار محل سكنهما والمزاح بصوت مرتفع، وتم بارشادهما ضبط العصا الخشبية المستخدمة فـي الاعتداء، واتخاذ الإجراءات القانونية.

