مدبولي: نسعى لدفع العلاقات مع الجزائر إلى آفاق أرحب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر ، هي الدافع لزيادة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء ، أن حجم التجارة والاستثمار بين البلدين لم يصل للرقم المطلوب، ومضيفا أننا نسعى إلى دفع العلاقات إلى آفاق أرحب.

وأوضح الدكتور مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بحضور نظيره الجزائري سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن مصر تمضي في إصلاحات اقتصادية عميقة، وأن يكون هناك زيادة في الاستثمار، وأن مصر تعلم على زيادة الاستثمار.