أزمة جديدة في الزمالك.. مهاجم يهدد بفسخ عقده

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن أزمة جديدة داخل الفريق بسبب تأخر صرف مستحقات عدد من اللاعبين، لتتفاقم الأزمة بعد تحرك لاعب جديد نحو فسخ تعاقده مع النادي.

فبعد الخطوات التي اتخذها المدافع صلاح مصدق لفسخ عقده رسمياً بسبب غياب مستحقاته المالية وابتعاده عن المشاركة، جاء الدور على المهاجم الفلسطيني عمر فرج، الذي وجه إنذاراً رسمياً إلى إدارة الزمالك يطالب فيه بصرف مستحقاته المتأخرة منذ أكثر من أربعة أشهر.

وأوضح مصدر مقرب من اللاعب أن عمر فرج لم يعد قادراً على الانتظار في ظل غياب أي مؤشرات إيجابية من الإدارة لحل أزمة المستحقات، خاصة أنه خارج حسابات الجهاز الفني منذ فترة طويلة، وهو ما دفعه للتحرك قانونياً بعد فشل محاولات التواصل الودي.

وبحسب الإنذار المرسل لإدارة النادي، يحق لعمر فرج فسخ تعاقده من طرف واحد حال عدم التزام الزمالك بسداد المستحقات خلال المهلة المحددة.