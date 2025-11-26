مدبولي: : ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية العاملة في مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أننا نسعى إلى دفع العلاقات بين مصر والجزائر إلى آفاق أرحب، ونحن أمام فرص نسعى إلى تحسين توظيفها للوصول إلى شراكات تجارية كبرى بين مصر والجزائر.



وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الجزائري، وأن منتدى الأعمال المصري الجزائري سيكون انطلاقة لشراكات كبيرة بين البلدين.



وتابع رئيس الوزراء: ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية العاملة في مصر.

