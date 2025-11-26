ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 69785 شهيدا و170965 مصابا

أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم /الأربعاء/، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69,785، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر الطبية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" -، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,965، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 10 شهداء (بينهم شهيدان جديدان، و8 انتُشلت جثامينهم).

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 347 شهيدا، و889 مصابا، وجرى انتشال 596 جثمانا.