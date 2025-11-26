كريم رمزي: صلاح ومرموش ومصطفى محمد خارج معسكر المنتخب ديسمبر المقبل

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد خارج معسكر منتخب مصر في الأول من ديسمبر بسبب ارتباطاتهم.

وقال كريم رمزي، في تصريحات لبرنامج لغبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الثلاثي محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش لديهم مباريات مع أنديتهم، وسيكونون خارج معسكر منتخب مصر في الأول من ديسمبر.

وأضاف: الثلاثي لم يتحدث حتى الآن حول موقفهم من التواجد في معسكر منتخب مصر في ديسمبر من عدمه، حتى هذه اللحظة ولكن سيكون هناك حديث في الأيام المقبلة.

وتابع: ما علمته أن حسام حسن سيوافق على تواجد محمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد مع أنديتهم، وغيابهم عن معسكر ديسمبر قبل أمم إفريقيا، وبالتالي بنسبة كبيرة لن يتواجدوا في المعسكر.