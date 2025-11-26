موعد جنازة وعزاء عم الفنان أحمد حلمي

أعلنت شقيقة الفنان أحمد حلمي عن موعد ومكان جنازة عمها أحمد عواد وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت شقيقة أحمد حلمي : صلاة الجنازة على عمي ستُقام بعد صلاة العصر في مسجد عمر بن الخطاب بمدينة بنها، على أن يُدفن الراحل في مقابر الشموت، ويُقام العزاء في مضيفة الفرقان بعد صلاة العشاء.

بعد ثلاث سنوات من الغياب، يعود النجم المصري المحبوب أحمد حلمي إلى الشاشة الكبيرة في الفيلم المنتظر "أضعف خلقه" للمخرج عمر هلال، وهو الفيلم الذي يشهد أول تعاون بين حلمي والنجمة هند صبري، التي تعتبر إحدى أبرز النجمات العربيات وأكثرهن تقديراً على الساحة الدولية.

ويعتبر أحمد حلمي، أحد أبرز نجوم السينما في العالم العربي وأكثرهم تحقيقاً للإيرادات، ويقدم في الفيلم واحداً من أكثر الأدوار تعقيداً في مسيرته، حيث يؤدي دور عالم حيوانات نزيه يعمل في حديقة الحيوان بالجيزة. تدور الأحداث في عام 2007، حين كانت الحديقة التاريخية التي تشهد حالياً عملية تطوير شاملة، قد فقدت بريقها السابق منذ زمن. وسط أقفاصها المتهالكة، يكافح عالم الحيوانات المخلص للحفاظ على مبادئه في ظل تراجع الموارد والانحلال البطيء للمؤسسة. وفي منزله، يواجه ضغوطاً متزايدة، تتمثل في الدخل المتواضع الذي بالكاد يكفي أسرته، والحمل غير المتوقع الذي يؤدي إلى تفاقم أزمة داخل الأسرة. ومع مشاهدته لمعاناة الحيوانات التي أقسم على حمايتها، يبدأ برؤية انعكاس أسرته فيهم، حيث أنهم محاصرون بالظروف ويسعون إلى الحرية. عندما يعرض أحد الزوار الأثرياء "تبني" بعض الحيوانات الزائدة عن الحاجة في الحديقة، يجد هذا العالم نفسه أمام مأزق أخلاقي مؤلم يختبر حدود النزاهة والتضحية والحب.