حوارات فضاء تعيد نجوم السينما العالمية الى قلب مراكش| تفاصيل

تستعد الدورة المقبلة من مهرجان مراكش الدولي للفيلم لاستقبال مجموعة لامعة من ابرز السينمائيين العالميين ضمن برنامج "حوارات فضاء"، الذي بات واحدا من اكثر الفقرات استقطابا للجمهور لما يوفره من مساحة فريدة للنقاش وتبادل الرؤى بين عشاق الفن السابع وصناع السينما من مختلف البلدان.

وسيحضر الى مراكش خلال هذه الدورة مخرجون وممثلون تركوا اثرا واضحا في السينما المعاصرة، ليشاركوا الجمهور تجاربهم، ويكشفوا خبايا مساراتهم، ويقدموا لمحات من رؤيتهم الابداعية من خلال عروض افلام مميزة وحكايات خلف الكواليس.

ويتصدر لائحة المدعوين المخرج الكندي ديفيد كروننبرغ، احد رواد سينما الجسد وصاحب بصمة بصرية وفكرية لا تخطئها العين، الى جانب المخرج الاميركي تيم بيرتون الذي صنع عوالم خاصة قائمة على الخيال والسريالية، والممثلة البريطانية جيما ارترتون التي رسخت حضورها في السينما الاوروبية والعالمية.

كما يحل بالمهرجان مخرجون بارزون مثل تود هاينز، افا دوفيرناي، الفونسو كوارون، وفرونسوا اوزون، وكل منهم يحمل رؤية مختلفة تغني النقاش السينمائي، اضافة الى الممثل شون بين والمخرج جاستن كورزيل والمخرج الروسي كيريل سيريبرينيكوف.

ومن بين الاسماء القادمة من العالم العربي والمغرب يحضر كل من محمد رسولوف، ياسمين بنكيران، جوستين تريي، عبد الرحمان سيساكو، كمال الازرق، اسماعيل العراقي، وعلاء الدين الجم، مما يشكل مناسبة للاحتفاء بالابداع المغربي والعربي وتعزيز الحوار بين مختلف المدارس السينمائية.

ومع هذا التنوع الاستثنائي في الضيوف والبرمجة، تؤكد الدورة المقبلة من مهرجان مراكش الدولي للفيلم مكانته كجسر ثقافي يجمع بين صناع السينما وجمهور واسع يتطلع كل عام الى موعد فني يزاوج بين الفكر والجماليات، ويمنح المدينة الحمراء نبضا سينمائيا لا ينطفئ.