المستشار الألماني: بوتين لن يستطيع الخروج من الحرب في أوكرانيا بنجاح
وفاة 6 أشخاص في إثيوبيا بعد تفشي فيروس "ماربورج" شديد الخطورة
طلب الدعاء له بالرحمة..وفاة عم الفنان أحمد حلمي
الحبس 6 أشهر لـ البلوجر أم مكة وتغريمها 100 ألف جنيه
قرار عاجل بشأن المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور
رئيس الوزراء الجزائري: نتمتع مع مصر بسجل اقتصادي حافل من التعاون النموذجي والشراكات الناجحة
وزير الخارجية يبحث مع رئيس النواب اللبناني تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
تشكيل ليفربول المتوقع ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.. موقف محمد صلاح
اندلاع حريق في مدرسة بمطروح.. صور
مصر والجزائر.. شراكة قوية وخطوات واسعة نحو تعاون اقتصادي وسياسي شامل
إلهام شاهين: أنا متصالحة مع الزمن.. وقدمت دور أم زميل في نفس سني
اجتماع وزراء الإعلام العرب.. الأعلى للإعلام: دعم نضال الشعب الفلسطيني مسؤولية عربية مشتركة
فن وثقافة

خلال ندوة السينما الخضراء بمهرجان الفيوم.. صبري فواز لدي فكرة فيلم لم تجد جهة إنتاج

صبرى فواز بمهرجان الفيوم
صبرى فواز بمهرجان الفيوم
أحمد إبراهيم

أقيمت صباح اليوم الأربعاء، 26 نوفمبر، ندوة حول دمج السينما الخضراء، ضمن فعاليات مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة. 

وخلال الندوة تحدث الفنان صبري فواز، عن الفجوة بين قضايا البيئة وصناعة السينما، مؤكدا أن غياب التخطيط هو السبب الرئيسي لعدم تقديم أعمال تعالج هذه الموضوعات بشكل منهجي.

وأكد صبري فواز، أن صناعة السينما تحتاج إلى رؤية واضحة إذا أرادت تقديم أعمال جادة عن البيئة، مشيرا إلى أنه لديه فكرة فيلم حول ثلاثة أشقاء يرثون قطعة أرض وتنشب الخلافات بينهم بسبب البناء أو الاحتفاظ بالطبيعة كما هي، إلا أنه لم يجد جهة إنتاج تتبنى المشروع حتى الآن.

مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة 

انطلقت مساء أمس الثلاثاء 25 نوفمبر، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، وسط حضور كبير من نجوم الفن وصنّاع السينما، وعدد من قيادات الحكومة والمسؤولين، وعلى رأسهم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في أجواء احتفالية أبرزت مكانة الفيوم كأحد أهم مراكز الفعاليات الثقافية والفنية.

وشهد حفل الافتتاح تواجد نخبة من نجوم الفن، من بينهم المخرج الكبير علي بدرخان، والكاتب الدكتور مدحت العدل، والفنانة داليا مصطفى، والفنان صبري فواز، والفنان صدقي صخر، والفنان أحمد مجدي، والفنان أحمد فتحي، والمخرج يسري نصر الله، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة ووفود عربية وأجنبية مشاركة في المهرجان.

وقدّمت الإعلامية رباب الشريف الحفل، مؤكدة في كلمتها أن الدورة الثانية تأتي لتعزيز دور السينما في نشر الوعي البيئي، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه البيئة محليًا وعالميًا، من خلال عروض أفلام ومسابقات وندوات وورش عمل متخصصة.

وألقى المخرج هاني لاشين، رئيس المهرجان، كلمة خلال الافتتاح، أكد فيها أن الدورة الثانية تشمل مجموعة متنوعة من الفعاليات وعروض الأفلام، موجّهًا شكره لمحافظ الفيوم على دعمه الكبير للمهرجان، كما قدّم التحية للمكرَّمين هذا العام.

وشهد الحفل تكريم المخرج الكبير علي بدرخان عن مشواره الفني، إضافة إلى تكريم السيناريست مدحت العدل والفنانة داليا مصطفى، الذين أعربوا عن سعادتهم بالتكريم الذي يأتي من محافظة لها مكانة خاصة لديهم.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 30 نوفمبر، وتشمل عروضًا لأفلام روائية ووثائقية قصيرة وطويلة، إلى جانب برامج موازية تستهدف دعم المواهب الشابة وتسليط الضوء على القضايا البيئية في إطار فني مبتكر. وتقام الدورة الثانية تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على ضفاف بحيرة قارون، بمشاركة 60 فيلمًا من 22 دولة.

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

