قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المستشار الألماني: بوتين لن يستطيع الخروج من الحرب في أوكرانيا بنجاح
وفاة 6 أشخاص في إثيوبيا بعد تفشي فيروس "ماربورج" شديد الخطورة
طلب الدعاء له بالرحمة..وفاة عم الفنان أحمد حلمي
الحبس 6 أشهر لـ البلوجر أم مكة وتغريمها 100 ألف جنيه
قرار عاجل بشأن المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور
رئيس الوزراء الجزائري: نتمتع مع مصر بسجل اقتصادي حافل من التعاون النموذجي والشراكات الناجحة
وزير الخارجية يبحث مع رئيس النواب اللبناني تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
تشكيل ليفربول المتوقع ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.. موقف محمد صلاح
اندلاع حريق في مدرسة بمطروح.. صور
مصر والجزائر.. شراكة قوية وخطوات واسعة نحو تعاون اقتصادي وسياسي شامل
إلهام شاهين: أنا متصالحة مع الزمن.. وقدمت دور أم زميل في نفس سني
اجتماع وزراء الإعلام العرب.. الأعلى للإعلام: دعم نضال الشعب الفلسطيني مسؤولية عربية مشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طلب الدعاء له بالرحمة..وفاة عم الفنان أحمد حلمي

أحمد حلمي
أحمد حلمي
أحمد إبراهيم

أعلن الفنان أحمد حلمي عن وفاة عمه أحمد عواد، مطالبا الجميع بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

بعد ثلاث سنوات من الغياب، يعود النجم المصري المحبوب أحمد حلمي إلى الشاشة الكبيرة في الفيلم المنتظر "أضعف خلقه" للمخرج عمر هلال، وهو الفيلم الذي يشهد أول تعاون بين حلمي والنجمة هند صبري، التي تعتبر إحدى أبرز النجمات العربيات وأكثرهن تقديراً على الساحة الدولية.

ويعتبر أحمد حلمي، أحد أبرز نجوم السينما في العالم العربي وأكثرهم تحقيقاً للإيرادات، ويقدم في الفيلم واحداً من أكثر الأدوار تعقيداً في مسيرته، حيث يؤدي دور عالم حيوانات نزيه يعمل في حديقة الحيوان بالجيزة. تدور الأحداث في عام 2007، حين كانت الحديقة التاريخية التي تشهد حالياً عملية تطوير شاملة، قد فقدت بريقها السابق منذ زمن. وسط أقفاصها المتهالكة، يكافح عالم الحيوانات المخلص للحفاظ على مبادئه في ظل تراجع الموارد والانحلال البطيء للمؤسسة. وفي منزله، يواجه ضغوطاً متزايدة، تتمثل في الدخل المتواضع الذي بالكاد يكفي أسرته، والحمل غير المتوقع الذي يؤدي إلى تفاقم أزمة داخل الأسرة. ومع مشاهدته لمعاناة الحيوانات التي أقسم على حمايتها، يبدأ برؤية انعكاس أسرته فيهم، حيث أنهم محاصرون بالظروف ويسعون إلى الحرية. عندما يعرض أحد الزوار الأثرياء "تبني" بعض الحيوانات الزائدة عن الحاجة في الحديقة، يجد هذا العالم نفسه أمام مأزق أخلاقي مؤلم يختبر حدود النزاهة والتضحية والحب.

أحمد حلمي الفنان أحمد حلمي اعمال احمد حلمي افلام احمد حلمي وفاة احمد عواد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"|توضيح عاجل الآن

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

دار الإفتاء

حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

ترشيحاتنا

هيئة المحكمة

السجن لأب بتهمة الاتجار بالبشر وزواج طفلته مقابل مبالغ مالية بمصر القديمة

انهيار منزل

انتشال جثتى ربة منزل وابنتها انهار عليهم منزلهم فى نجع حمادى

جثة

مراته سابته.. كواليس إنهاء موظف حياته بقرص الغلة السام في الطالبية

بالصور

تحذير صحي: 8 أطعمة تبدو آمنة لكنها تدمر جهاز المناعة بصمت

جهاز المناعة
جهاز المناعة
جهاز المناعة

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

فيديو

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد