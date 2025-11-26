وفد نادي الجيش الملكي يستقبل بعثة الأهلي بمطار الرباط

حرص مستحسن عبد العزيز، نائب رئيس نادي الجيش الملكي المغربي، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة لدى وصولها مطار الرباط في المغرب.

وقام نائب رئيس نادي الجيش الملكي بالترحيب ببعثة الأهلي وإهداء طارق قنديل باقة من الورد.

ووصلت بعثة الأهلي مطار الرباط منذ قليل، وقام وفد السفارة المصرية بإنهاء إجراءات وصول البعثة في دقائق معدودة.

وكانت البعثة قد غادرت مطار القاهرة في الثامنة من صباح اليوم، استغرقت الرحلة ما يقرب من خمس ساعات وصولا إلى المغرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الجيش الملكي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فريق شبيبة القبائل الجزائري ٤ـ١، في أولى مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت مساء السبت الماضي.