بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في المغرب

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مقر إقامتها بأحد الفنادق القريبة من مطار الرباط؛ استعدادا لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها مساء الجمعة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار الرباط بعد رحلة طيران استغرقت ما يقرب من خمس ساعات، حيث غادرت البعثة مطار القاهرة في الثامنة من صباح اليوم.

وكان في استقبال البعثة مستحسن عبد العزيز نائب رئيس نادي الجيش الملكي المغربي، ووفد السفارة المصرية برئاسة أبو بكر الأشرفي نائب السفير.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الجيش الملكي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل.