الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

نمو التجارة 16.8% و5 مليارات دولار استثمارات مصرية.. تعزيز الشراكة مع الجزائر

ولاء عبد الكريم

قال  أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر تجاوز المليار دولار بنمو 16.8%، مؤكدًا أهمية زيادة الاستثمارات المصرية في الجزائر التي بلغت 5 مليارات دولار خلال الأربع سنوات الماضية، إلى جانب مشاريع جديدة تتجاوز 8 مليارات دولار ومشاريع بنية تحتية بقيمة 9 مليارات دولار من خلال خمس شركات كبرى فقط.

وأضاف الوكيل خلال منتدى الأعمال المصرى الجزائرى الذى عقد اليوم الأربعاء أن القطاع الخاص المصري يسعى لتكامل المميزات النسبية بين البلدين، من خلال منح الأفضلية التجارية لمنتجات البلدين، والتعاون الصناعي المشترك، وتوفير مستلزمات الإنتاج وتصنيع المعدات والتدريب، بهدف تعزيز التصنيع المشترك والتصدير لدول الجوار، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار العقاري والسياحي والبنية التحتية عبر شراكات قوية بين الشركات والمكاتب الاستشارية وربطها بالهيئات التمويلية الدولية.

ودعا الوكيل المشاركين من قيادات المال والأعمال من الجانبين إلى استغلال المنتدى لخلق تحالفات اقتصادية مشتركة تعمل على نشر التنمية وفتح فرص عمل جديدة لشعبي مصر والجزائر.

الغرف التجارية الاستثمارات المصرية مستلزمات الإنتاج المعدات

جانب من المضبوطات
لاندروفر ديفندر
جهاز المناعة
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
