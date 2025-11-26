قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأقمار الصناعية ترصد تدفقا للسحب المنخفضة المحملة بالأمطار على مناطق متفرقة

نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس تشير إلى تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة الآن على القاهرة الكبرى تسجل 22 درجة مئوية.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، الأربعاء، طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، مع أجواء معتدلة نهارًا على معظم المناطق، في حين يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، ويكون أكثر برودة على مدن جنوب الصعيد.

سحب منخفضة وأمطار خفيفة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، خلال الطقس اليوم، من استمرار الشبورة المائية التي تتكون خلال ساعات الليل المتأخرة وحتى الصباح على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد ووسط سيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس اليوم، يشهد ظهور  السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة والوجه البحري ووسط سيناء، وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة اليوم


أما عن حالة البحرين، خلال الطقس اليوم، تكون كالتالي:

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر.
البحر الأحمر: معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم الأربعاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى: 25 للعظمى – 16 للصغرى
الوجه البحري ومدن القناة: 24 للعظمى – 15 للصغرى
السواحل الشمالية: 23 للعظمى – 14 للصغرى 
جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر: 28 للعظمى – 19 للصغرى 
شمال الصعيد: 25 للعظمى – 13 للصغرى
جنوب الصعيد: 29 للعظمى – 17 للصغرى

