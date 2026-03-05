قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاريجاني يحذر المسئولين الأمريكيين من التدخل البري في إيران: ننتظركم
سامح حسين أهداها رحلة عمرة و100 ألف جنيه.. بكاء ربة منزل على الهواء
لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
ثروة مليارية.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعاء للمريض بالشفاء العاجل .. ردده قبل الإفطار يستجيب الله لك
قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل
قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية
مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان
سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد : سأعمل على تحسين جودة الخدمات والمرافق
أخبار العالم

سانا: سوريا تدين محاولة إيران استهداف تركيا وأذربيجان وتهديد الأمن الإقليمي

أدانت سوريا بأشد العبارات محاولة استهداف إيران لكل من الجمهورية التركية، وجمهورية أذربيجان، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، معتبرةً هذه الأعمال انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان نقلته وكالة الانباء السورية "سانا" اليوم، الخميس، إن سوريا تؤكد رفضها الكامل لكل أشكال العنف والتصعيد الذي يستهدف المدنيين والبنية التحتية، وتدعو إلى الالتزام بالقوانين الدولية، ومبادئ حسن الجوار.

وأعربت الوزارة عن تضامن سوريا الكامل مع تركيا وأذربيجان، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته، وحماية الأمن والسلم الإقليمي.

وأعلنت أذربيجان، اليوم الخميس، أن القوات الإيرانية شنت هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مطار ناختشيفان وبنية تحتية مدنية أخرى، فيما أعلنت تركيا أمس أن منظومة الدفاع الجوي التابعة لحلف الناتو، والمتمركزة في شرق المتوسط أسقطت صاروخاً أطلقته إيران باتجاه الأجواء التركية.
 

