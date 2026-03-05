سانا: سوريا تدين محاولة إيران استهداف تركيا وأذربيجان وتهديد الأمن الإقليمي

أدانت سوريا بأشد العبارات محاولة استهداف إيران لكل من الجمهورية التركية، وجمهورية أذربيجان، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، معتبرةً هذه الأعمال انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان نقلته وكالة الانباء السورية "سانا" اليوم، الخميس، إن سوريا تؤكد رفضها الكامل لكل أشكال العنف والتصعيد الذي يستهدف المدنيين والبنية التحتية، وتدعو إلى الالتزام بالقوانين الدولية، ومبادئ حسن الجوار.

وأعربت الوزارة عن تضامن سوريا الكامل مع تركيا وأذربيجان، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته، وحماية الأمن والسلم الإقليمي.

وأعلنت أذربيجان، اليوم الخميس، أن القوات الإيرانية شنت هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مطار ناختشيفان وبنية تحتية مدنية أخرى، فيما أعلنت تركيا أمس أن منظومة الدفاع الجوي التابعة لحلف الناتو، والمتمركزة في شرق المتوسط أسقطت صاروخاً أطلقته إيران باتجاه الأجواء التركية.

