قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مروج شائعات..نقيب المهن التمثيلية يطالب بحفظ سمعة نجلته من الصيرفي
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أزمة جديدة في الزمالك.. مهاجم يهدد بفسخ عقده
مدبولي: : ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية العاملة في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الإصلاح الجزائري: ندعم بقوة الإنتاج المشترك مع مصر ونعمل على خلق فرص عمل

رئيس مجلس الإصلاح الجزائري
رئيس مجلس الإصلاح الجزائري
منار عبد العظيم

أكد كمال مولي، رئيس مجلس الإصلاح الجزائري، أن العلاقات المصرية–الجزائرية تشهد تطورًا مهمًا في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان مقومات قوية لخلق فرص عمل جديدة عبر شراكات صناعية واستثمارية متقدمة.

تبادل المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية

وقال مولي خلال مؤتمر صحفي، إن مصر والجزائر يمكنهما تبادل منتجاتهما بقدرات أعلى، مشددًا على دعمه القوي لفكرة الإنتاج المشترك بين البلدين، وهو ما يسهم  بحسب وصفه  في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وكالة الاستثمار ودور مهم في تسهيل التعاون

وأوضح رئيس مجلس الإصلاح الجزائري، أن وكالة تعزيز الاستثمار في الجزائر تلعب دورًا مهمًا في دعم الشراكات مع الجانب المصري، مؤكدًا أن البلدين يمتلكان ميزات وإمكانات كبيرة قادرة على فتح آفاق اقتصادية واسعة.

التزام بدعم الشركات المصرية

وأشار مولي إلى وجود التزام كامل من الجانب الجزائري بدعم الشركات المصرية الراغبة في الدخول في شراكات مع نظيراتها الجزائرية، موضحًا أن السوق الجزائرية ترحب بالخبرات والمنتجات المصرية.

مجلس الأعمال المصري نقطة انطلاق جديدة

وأعرب مولي عن يقينه بأن مجلس الأعمال المصري–الجزائري سيكون نقطة انطلاق جديدة لتعميق التعاون الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا أكبر في الملفات المشتركة.

فعاليات ثنائية لتحقيق نجاحات ملموسة

 وأكد على أن الفعاليات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة ستسهم في تحقيق نتائج إيجابية، وتعزز من فرص الاستثمار والصناعة المشتركة، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والجزائري.

كمال مولي رئيس مجلس الإصلاح الجزائري العلاقات المصرية–الجزائرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

المستشار أحمد الزند

لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند

ترشيحاتنا

الملكية الفكرية

الجزائر تحتضن الاجتماع الإقليمي لرؤساء مكاتب حق المؤلف في المنطقة العربية

هشام نزيه

“الألحان الخالدة” تحتفي بروائع الشريعي وهشام نزيه بأداء أوركسترالي مبهر

Zootopia 2

قبل طرحه في مصر.. كل ما تريد معرفته عن Zootopia 2

بالصور

ضبط 10 طن لحوم مجمدة ودواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مزودة بوضع الطيران للصحراء.. إطلاق سيارة لاند روفر ديفندر الخارقة

لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر

تحذير صحي: 8 أطعمة تبدو آمنة لكنها تدمر جهاز المناعة بصمت

جهاز المناعة
جهاز المناعة
جهاز المناعة

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

فيديو

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد