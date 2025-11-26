رئيس الإصلاح الجزائري: ندعم بقوة الإنتاج المشترك مع مصر ونعمل على خلق فرص عمل

أكد كمال مولي، رئيس مجلس الإصلاح الجزائري، أن العلاقات المصرية–الجزائرية تشهد تطورًا مهمًا في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان مقومات قوية لخلق فرص عمل جديدة عبر شراكات صناعية واستثمارية متقدمة.

تبادل المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية

وقال مولي خلال مؤتمر صحفي، إن مصر والجزائر يمكنهما تبادل منتجاتهما بقدرات أعلى، مشددًا على دعمه القوي لفكرة الإنتاج المشترك بين البلدين، وهو ما يسهم بحسب وصفه في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وكالة الاستثمار ودور مهم في تسهيل التعاون

وأوضح رئيس مجلس الإصلاح الجزائري، أن وكالة تعزيز الاستثمار في الجزائر تلعب دورًا مهمًا في دعم الشراكات مع الجانب المصري، مؤكدًا أن البلدين يمتلكان ميزات وإمكانات كبيرة قادرة على فتح آفاق اقتصادية واسعة.

التزام بدعم الشركات المصرية

وأشار مولي إلى وجود التزام كامل من الجانب الجزائري بدعم الشركات المصرية الراغبة في الدخول في شراكات مع نظيراتها الجزائرية، موضحًا أن السوق الجزائرية ترحب بالخبرات والمنتجات المصرية.

مجلس الأعمال المصري نقطة انطلاق جديدة

وأعرب مولي عن يقينه بأن مجلس الأعمال المصري–الجزائري سيكون نقطة انطلاق جديدة لتعميق التعاون الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا أكبر في الملفات المشتركة.

فعاليات ثنائية لتحقيق نجاحات ملموسة

وأكد على أن الفعاليات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة ستسهم في تحقيق نتائج إيجابية، وتعزز من فرص الاستثمار والصناعة المشتركة، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والجزائري.