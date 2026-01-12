السيطرة على حريق اندلع في حظيرة مواشي بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بأسيوط، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق نشب في حظيرة ماشية بقرية العتمانية بمركز البداري دون وقوع خسائر بشرية.

اندلاع حريق

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في حظيرة ماشية بقرية العتمانية . انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في حظيرة ماشية ملك " هاشم علي سليمان وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر أو إصابات .

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.