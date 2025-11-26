أحمد الوكيل: الشراكة المصرية الجزائرية ضرورة لتعزيز التنمية والاستثمار المشترك

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن تعزيز الشراكة بين مصر والجزائر يمثل رغبة شعبية حقيقية وإرادة واضحة من القطاع الخاص المصري لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين. وأشار إلى نقل تحيات أكثر من 6 ملايين منتسب للغرف التجارية المصرية إلى الحضور في منتدى الأعمال المصري الجزائري.

وأوضح الوكيل خلال منتدى الأعمال المصري الجزائرى اليوم الاربعاء أن منطقتنا تواجه تحديات عالمية متعددة تشمل الظروف الجيوسياسية، تغير المناخ، ندرة الموارد، والحروب التجارية وتعطل سلاسل الإمداد، ما يشكل تحدياً لاستدامة اقتصاديات المنطقة.

وأشار إلى أن مجتمع الأعمال لا يرى هذه التحديات فقط، بل الفرص التي تتيحها للتعاون والاستثمار المشترك بين مصر والجزائر، مؤكداً أهمية استغلال هذه الفرص من خلال الشراكة والتحالف بين القطاعين الخاصين في البلدين.

وأكد الوكيل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على حتمية الشراكة مع الجزائر، وأن هذه الرؤية ليست فقط توجه سياسي أو قومي، بل رغبة صادقة للقطاع الخاص في كافة القطاعات لتحقيق قيمة مضافة وفرص عمل مشتركة.

وختم الوكيل دعوته بتأكيد ضرورة العمل على خلق تحالفات قوية بين رجال الأعمال المصريين والجزائريين، لتعزيز التنمية المستدامة والتبادل التجاري والاستثماري، بما يسهم في رفعة شعبَي البلدين.