السجن لأب بتهمة الاتجار بالبشر وزواج طفلته مقابل مبالغ مالية بمصر القديمة

أصدرت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، حكمها على متهم بالسجن 3 سنوات لاتهامه بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر عبر استغلال طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا وزواجها دون السن القانونية مقابل مبالغ مالية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.

تفاصيل تلك القضية كشفتها أوراق التحقيقات عندما قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، إحالة متهمين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 13104 لسنة 2024 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 4227 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، لاتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر عبر استغلال طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا وزواجها دون السن القانونية مقابل مبالغ مالية.

وتضمن أمر الإحالة توجيه الاتهام لكل من محمود ع.(45 عامًا – هارب) وفريد أ.(35 عامًا هارب)، لقيام الأول بتزويج نجلته القاصر للثاني نظير مبلغ مادي، وذلك بعد تواصله مع سيدة تعمل وسيطة لجلب فتيات لراغبي الزواج من خارج البلاد.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استقبل ابنته في مسكنه عقب فترة من إقامتها مع والدتها، ثم قام بالتنسيق مع الوسيطة والمتهم الثاني لإتمام الزواج، حيث تم تحرير عقود عرفية على أحد المقاهي بحضور شهود، قبل أن تنتقل الطفلة إلى مسكن الزوجية.

وذكرت المجني عليها في أقوالها أمام النيابة، سماعًا لاستدلالاتها لصغر سنها، أن والدها أخبرها بانتقالها للعيش معه تمهيدًا لزواجها، وأن الاتفاق تضمن حصوله على مبلغ 20 ألف جنيه، إضافة إلى مبلغ 1000 جنيه للوسيطة.

وأكدت النيابة العامة في أمر الإحالة أن أفعال المتهمين تشكل جريمة اتجار بالبشر وفقًا للقانون، باعتبار أن الطفلة تم التعامل معها كوسيلة للحصول على منفعة مادية، مع تعريضها لانتهاك حقوقها وحمايتها المنصوص عليها قانونًا.