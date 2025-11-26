جوارديولا يوضح سبب إشراك مرموش وإبقاء هالاند على مقاعد البدلاء

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن سبب إشراك الدولي المصري عمر مرموش أساسيا أمام باير ليفركوزن وإبقاء إيرلينج هالاند على مقاعد البدلاء.

وتلقى مانشستر سيتي هزيمة مفاجئة على يد باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 2-0 في دوري أبطال أوروبا.

وفي تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي، أوضح جوارديولا: "هالاند شارك مع منتخب النرويج خلال فترة التوقف الدولي ولعب مباراة صعبة أمام نيوكاسل، ولم يحصل على وقت كافٍ للتعافي".

وأضاف المدرب الإسباني: "لا يمكنه المشاركة في جميع المباريات، ونحن بحاجة لإشراك اللاعبين الذين لا يحصلون على فرصة اللعب بانتظام"، مشيرا إلى أهمية مشاركة مرموش في التحكم بطريقة اللعب: "أرى مرموش قريبا من منطقة الجزاء، ومن يلعبون خلفه يؤثرون بشكل كبير على أسلوبنا".

ويذكر أن السيتي خسر أمام باير ليفركوزن 2-0 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، ما يزيد من أهمية تنظيم الفريق واستعادة التوازن في المباريات المقبلة.