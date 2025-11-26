قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المستشار الألماني: بوتين لن يستطيع الخروج من الحرب في أوكرانيا بنجاح
وفاة 6 أشخاص في إثيوبيا بعد تفشي فيروس "ماربورج" شديد الخطورة
طلب الدعاء له بالرحمة..وفاة عم الفنان أحمد حلمي
الحبس 6 أشهر لـ البلوجر أم مكة وتغريمها 100 ألف جنيه
قرار عاجل بشأن المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور
رئيس الوزراء الجزائري: نتمتع مع مصر بسجل اقتصادي حافل من التعاون النموذجي والشراكات الناجحة
وزير الخارجية يبحث مع رئيس النواب اللبناني تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
تشكيل ليفربول المتوقع ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.. موقف محمد صلاح
اندلاع حريق في مدرسة بمطروح.. صور
مصر والجزائر.. شراكة قوية وخطوات واسعة نحو تعاون اقتصادي وسياسي شامل
إلهام شاهين: أنا متصالحة مع الزمن.. وقدمت دور أم زميل في نفس سني
اجتماع وزراء الإعلام العرب.. الأعلى للإعلام: دعم نضال الشعب الفلسطيني مسؤولية عربية مشتركة
رياضة

جوارديولا يوضح سبب إشراك مرموش وإبقاء هالاند على مقاعد البدلاء

عمر مرموش
عمر مرموش
إسراء أشرف

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن سبب إشراك الدولي المصري عمر مرموش أساسيا أمام باير ليفركوزن وإبقاء إيرلينج هالاند على مقاعد البدلاء.

وتلقى مانشستر سيتي هزيمة مفاجئة على يد باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 2-0 في دوري أبطال أوروبا.

وفي تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي، أوضح جوارديولا: "هالاند شارك مع منتخب النرويج خلال فترة التوقف الدولي ولعب مباراة صعبة أمام نيوكاسل، ولم يحصل على وقت كافٍ للتعافي".

وأضاف المدرب الإسباني: "لا يمكنه المشاركة في جميع المباريات، ونحن بحاجة لإشراك اللاعبين الذين لا يحصلون على فرصة اللعب بانتظام"، مشيرا إلى أهمية مشاركة مرموش في التحكم بطريقة اللعب: "أرى مرموش قريبا من منطقة الجزاء، ومن يلعبون خلفه يؤثرون بشكل كبير على أسلوبنا".

ويذكر أن السيتي خسر أمام باير ليفركوزن 2-0 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، ما يزيد من أهمية تنظيم الفريق واستعادة التوازن في المباريات المقبلة.

جوارديولا عمر مرموش مرموش مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا

