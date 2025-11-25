قلق وتوتر.. نرصد مشاهد من محاكمة اللاعب رمضان صبحي في قضية التزوير

قلق وتوتر وخوف كل مشاهد من أحداث محاكمة اللاعب رمضان صبحي لاعب بيراميدز و3 آخرين، بتهمة تزوير محررات رسمية متعلقة بامتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

أحداث الجلسة

بدات الأحداث بوصول اللاعب رمضان صبحي وباقي المتهمين رفقة قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة تمهيدا لحضور الجلسة الثالثة ثم وصل اللاعب شريف إكرامي رفقة دفاع اللاعب رمضان لمقر المحكمة لمؤازرته.



واستهلت الجلسة بإيداع اللاعب رمضان صبحي رفقة باقي المتهمين بقفص المحكمة خلال الجلسة واستمعت لدفاع المتهمين وتقديم الدفوع الخاصة بكل متهم علي حده.

فض الأحراز

وقامت المحكمة بفض الأحراز وكانت عبارة عن نماذج الإجابة الخاصة بالامتحانات وكانت غير ممهورة بخاتم شعار الجمهورية ومختومة فقط بخاتم المعهد.

وبعد المداولة قررت المحكمة حجز نظر القضية لجلسة 30 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم فيما أصيب اللاعب ودفاعه وشريف إكرامي صدمه كبيرة بعد انتهاء الجلسة وصدور قرار المحكمة.

تأجيل القضية

وقررت محكمة جنايات الجيزة الدائرة الثلاثين المنعقدة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز و3 آخرين، بتهمة تزوير محررات رسمية متعلقة بامتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق مع استمرار حبسهم لجلسة لـ 30 ديسمبر.

وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام الدلجاوي وأحمد محمد يسري، وأمانة سر عامر علي وشلبي الدسوقي.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة الثلاثون، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، شهدت جلسة مثيرة اليوم، حيث أعادت المحكمة استجواب لاعب كرة القدم رمضان صبحي للمرة الثانية داخل ثالث جلسات محاكمته، في القضية المتهم فيها هو وثلاثة آخرين بتزوير محررات رسمية تخص امتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

اللاعب ينفى الواقعة

وخلال الاستجواب المتجدد، واجه رئيس المحكمة المتهمين بالأحراز والمستندات المضبوطة، وطرح عليهم أسئلة تفصيلية حول كيفية تحرير كراسات الإجابة وكشوف الحضور والانصراف المنسوبة للمعهد.

وجاء إنكار رمضان صبحي قاطعًا للمرة الثانية، حيث أكد أمام هيئة المحكمة: “أنا معرفش أي حاجة عن الشهادات أو الكشوف دي.. عمري ما شفتها، وأنا لسه طالب في الفرقة الثالثة لحد دلوقتي”.

وأشار اللاعب إلى أنه لم يوقّع أي مستندات تخص الامتحانات محل الاتهام، ولم يسلّم أو يستلم كراسات إجابة، مضيفًا أن اسمه تم الزج به في الواقعة دون علمه.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، فى وقت سابق رمضان صبحى لاعب نادى بيراميدز، وآخرين، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وقررت النيابة فى وقت سابق إخلاء سبيل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بكفالة مالية 100 ألف جنيه، فى اتهامه بالتزوير. واستدعت النيابة الشاب المتهم بحضور لجنة الامتحان بدلا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، لمواجهته بالأخير.

تعود الواقعة إلى شهر مايو الماضى، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس، وخلال الاستماع لأقوال المتهم اعترف بأنه حصل على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.

وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب خلال مراجعة تحقيق الشخصية مما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.