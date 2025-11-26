انتشال جثتى ربة منزل وابنتها انهار عليهم منزلهم فى نجع حمادى

لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما أسفل أنقاض منزلهما بقرية الصياد التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا، بعد ساعات من البحث بين الأنقاض.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد انهيار منزل قديم بقرية الصياد التابعة لمركز نجع حمادى، وجرى إخطار الأجهزة المعنية للبحث أسفل الأنقاض عن أى ضحايا أو مصابين.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثتى ربة منزل وابنتها بعد ساعات من البحث أسفل أنقاض المنزل المنهار.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



