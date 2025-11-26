الأنبا إبراهيم إسحق يفتتح الاجتماع نصف السنوي الدوري لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر

افتتح غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الاجتماع نصف السنوي الدوري للمجلس، وذلك بدار القديس إسطفانوس، بالمعادي.

شارك في الجلسة الافتتاحية رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، كما يُشارك في اجتماعات المجلس أصحاب النيافة والسيادة، مطارنة مختلف الإيبارشيات الكاثوليكية بمصر، الذين يمثلون عضوية مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

إحياء ذكرى مجمع نيقية

تناولت الجلسة الافتتاحية إحياء الذكرى ال1700 لانعقاد مجمع نيقية الأول، كما ستتم مناقشة تقارير مختلف اللجان الأسقفية، بالإضافة إلى بعض الأمور الإدارية، والرعوية بالكنيسة الكاثوليكية بمصر.

جدير بالذكر أن اجتماعات مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، تُقام في الفترة الخامس والعشرين، وحتى السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.