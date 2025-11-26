قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أزمة جديدة في الزمالك.. مهاجم يهدد بفسخ عقده
مدبولي: : ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية العاملة في مصر
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع الجزائر إلى 5 مليارات دولار
رئيس الوزراء الجزائري: شراكة واعدة مع مصر لتعظيم التعاون وزيادة الاستثمارات بين البلدين
ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 69785 شهيدا و170965 مصابا
أخبار البلد

الأنبا إبراهيم إسحق يفتتح الاجتماع نصف السنوي الدوري لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر

مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر
مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر
ميرنا رزق

افتتح غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الاجتماع نصف السنوي الدوري للمجلس، وذلك بدار القديس إسطفانوس، بالمعادي.

شارك في الجلسة الافتتاحية رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، كما يُشارك في اجتماعات المجلس أصحاب النيافة والسيادة، مطارنة مختلف الإيبارشيات الكاثوليكية بمصر، الذين يمثلون عضوية مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

إحياء ذكرى مجمع نيقية 

تناولت الجلسة الافتتاحية إحياء الذكرى ال1700 لانعقاد مجمع نيقية الأول، كما ستتم مناقشة تقارير مختلف اللجان الأسقفية، بالإضافة إلى بعض الأمور الإدارية، والرعوية بالكنيسة الكاثوليكية بمصر.

جدير بالذكر أن اجتماعات مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، تُقام في الفترة الخامس والعشرين، وحتى السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.

