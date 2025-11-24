من قلب الانتخابات.. البابا تواضروس يحدد مواصفات النائب القادر على خدمة المجتمع

أدلى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، بصوته داخل لجنة مدرسة الشهيد امتياز كامل بالعباسية، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ومسؤولية مشتركة بين الجميع لصناعة مستقبل أفضل للوطن.

نواب أصحاب ضمير

وأوضح قداسته في تصريحات صحفية عقب التصويت أن البرلمان المقبل بحاجة إلى نواب أصحاب ضمير حي ورؤية واضحة للتعبير عن احتياجات المواطنين ودعم مسيرة الدولة التنموية.

وشدد على أن اختيار المرشح يجب أن يقوم على معايير أخلاقية وإنسانية ومهنية، قائلًا: "المرشح الجيد هو من يقدم صورة حضارية لمصر، وقادر على تمثيلها بشكل مشرف."

واختتم رسالته للناخبين بدعوة واضحة: "اختاروا الإنسان الأمين والكفء."