مايا مرسي تلتقي فريق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتثمن جهوده

عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، اجتماع مع فريق عمل الصندوق لبحث سير العمل ومتابعة المشروعات المنفذة في إطار الشراكة مع قطاع العمل الأهلي.

وشهد الاجتماع حضور المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، و أيمن عبدالموجود الوكيل الدائم للوزارة وعضو مجلس إدارة الصندوق، والدكتور محمد العقبي مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي وعضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي للصندوق.

وزيرة التضامن تشيد بإنجازات فريق صندوق دعم الجمعيات

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بما يقدمه فريق العمل من جهود مثمرة، مؤكدة أن أداءهم ساهم بشكل ملموس في تعزيز جودة المشروعات والأنشطة التي ينفذها الصندوق أو يشارك فيها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية مواصلة التفاني في العمل، مشيرة إلى اعتمادها على الدور الحيوي الذي يقوم به الصندوق في العديد من المهام، ومعلنة عزمها على عقد لقاءات دورية مع العاملين خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات العمل.

من جانبهم، أعرب فريق العمل بصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن خالص شكرهم وتقديرهم لوزيرة التضامن الاجتماعي على حرصها على التواصل المباشر معهم، مؤكدين استمرارهم في أداء مهامهم بنفس مستويات الكفاءة والالتزام خلال المرحلة المقبلة.

وعلى جانب آخر شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح فعاليات منتدى مستشفى أهل مصر 2025 تحت عنوان "صناعة مستقبل رعاية مرضى الحروق".

كما حصر الافتتاح الدكتورة عبلة الألفى، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتورة هبة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، ولفيف من الأطباء والخبراء والشركاء وممثلي المجتمع المدني.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة اليوم تحت ظلال صرح عظيم يظلنا بالبرد والسلامة، صحياً ونفسياً واجتماعياً، مضيفة: نجتمع اليوم على حب الخير وتشجيع العلم والابتكار، في افتتاح منتدى مستشفى أهل مصر 2025، هذا الحدث الفريد الذي يجمعنا حول قضية نبيلة ومسؤولية إنسانية مشتركة، نجتمع كأسرة واحدة هدفها تضميد الجراح وبعث الأمل في نفوس من قست عليهم نيران الحوادث.