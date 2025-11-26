الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لشخص يحمل سلاحا ناريا من مركبة توك توك

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالوقوف أعلى مركبة "توك توك" حال سيرها بالطريق وخروج قائدها منها حاملاً سلاح أبيض معرضين حياتهم والمواطنين للخطر بالأسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" والشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (عاطلان " لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بالإسكندرية) والسلاح الأبيض الذى كان يحمله أحدهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه إحتفالاً بحفل زفاف أحد أصدقائهما.

تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقلها.