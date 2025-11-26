8 تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 1.6 مليار جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 1,6 مليار جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى جلب والاتجار بالمواد المخدرة.

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية شديدة الخطورة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى جلب والاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات والمشغولات الذهبية”.

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ1,6 مليار جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.