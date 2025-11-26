مراته سابته.. كواليس إنهاء موظف حياته بقرص الغلة السام في الطالبية

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة ، بدفن جثة موظف بالمعاش أنهى حياته بقرص الغلة السام بسبب انفصاله عن زوجته بمنطقة الطالبية.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي ، لتشريح جثة المتوفى وتحديد سبب الوفاة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، كما قررت استدعاء أسرته لسماع أقوالهم حول الواقعة.

كان أنهى موظف على المعاش ، حياته بعد تناوله قرص الغلة السام بسبب مروره بحالة نفسية سيئه لانفصاله عن زوجته.

تلقى اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا بالعثور على جثة موظف داخل شقته بمنطقة الطالبية، وبالانتقال تبين العثور على جثة موظف على المعاش.

وأشارت التحريات، إلى أن الموظف كان يمر بحالة نفسية سيئه واكتئاب عقب انفصاله عن زوجته، فقرر إنهاء حياته.