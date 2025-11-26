قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أزمة جديدة في الزمالك.. مهاجم يهدد بفسخ عقده
مدبولي: : ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية العاملة في مصر
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع الجزائر إلى 5 مليارات دولار
رئيس الوزراء الجزائري: شراكة واعدة مع مصر لتعظيم التعاون وزيادة الاستثمارات بين البلدين
ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 69785 شهيدا و170965 مصابا
مراته سابته.. كواليس إنهاء موظف حياته بقرص الغلة السام في الطالبية

ندى سويفى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة ، بدفن جثة موظف بالمعاش أنهى حياته بقرص الغلة السام بسبب انفصاله عن زوجته بمنطقة الطالبية.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي ، لتشريح جثة المتوفى وتحديد سبب الوفاة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، كما قررت استدعاء أسرته لسماع أقوالهم حول الواقعة.

كان أنهى موظف على المعاش ، حياته بعد تناوله قرص الغلة السام بسبب مروره بحالة نفسية سيئه لانفصاله عن زوجته.

تلقى اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا بالعثور على جثة موظف داخل شقته بمنطقة الطالبية، وبالانتقال تبين العثور على جثة موظف على المعاش.

وأشارت التحريات، إلى أن الموظف كان يمر بحالة نفسية سيئه واكتئاب عقب انفصاله عن زوجته، فقرر إنهاء حياته.

