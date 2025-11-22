العثور على جثة شخص مفصول الرأس باحد المناطق بالدقهلية

شهد شارع الجيش في مدينه المنصوره بمحافظه الدقهليه واقعة مؤسفه باحدى العمارات الشهيره حيث عثرت الاجهزه الامنيه على جثه لشخص مفصول الراس وتم قطع عضوه الذكري باحد العمارات بمدينه المنصوره .

حيث تلقت مديريه امن الدقهليه اخطارا من شرطة النجده يفيد بالعثور على جثه لشخص في العقد الخامس من عمره داخل احدى الشقق باحدى العبارات بشارع الجيش انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين ان الشخص يدعى ا ف ن 56عاما مقيم مدينه المنصوره حيث لقى مصرعه على يد شخص اخر يحمل جنسيه غير مصريه لخلافات بينهما .

وجار تحرير المحضر اللازم لاخطار النيابه