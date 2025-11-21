إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص من عائلة واحدة عقب اصطدام سيارة ميكروباص بـ توك توك على طريق البحر امام قرية كفر علام - مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة منية النصر من بعض الأهالي بوقوع حادث اصطدام ميكروباص وتوكتوك على طريق البحر امام قرية كفر علام

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر لمكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع حادث اصطدام على طريق البحر أمام كفر علام بين ميكروباص ومركبة توك توك مما نتج عنه إصابة 3 من عائلة واحدة وهم :"محمد محمد غسوب 45 عاما، ومصاب باشتباه نزيف بالمخ وكسر مضاعف بالساق الايسر واشتباه كسر بالساعد الأيمن، وغسوب محمد غسوب 70 عاما، مقيم مركز منية النصر ومصاب بكسر مضاعف بالساقين واشتباه كسر بالذراع الايسر، وهاشم غسوب السيد 63 عاما، مقيم بمركز منية النصر ومصاب باشتباه كسر بالقدمين وكدمات وسحجات بالجسم".

تم نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف الى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج وتحرر عن المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة