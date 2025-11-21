الدقهلية..ضبط 10.7 طن لحوم فاسدة وتحرير 650 مخالفة في الأسواق والمخابز

اكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على انتشار حملات ميدانية مكثَّفة على مستوى جميع الإدارات؛ استهدفت المخابز والأسواق والمستودعات ومحطات الوقود، لضمان التزام الجميع بالقوانين وحماية صحة المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار الجهود في متابعة محطات الوقود ومستودعات الغاز والبوتاجاز والأسواق والمخابز، للتأكد من الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية والأوزان المقررة ومنع أي محاولات للتلاعب أو تهريب المنتجات البترولية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة على الفور تجاه المخالفات.

و أوضح المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم الفاسدة والمنتهية الصلاحية، تجاوزت 10,665 كجم، وشملت هذه الكميات لحومًا بلدية، ولحوم ذبح خارج السلخانات، ولحوم دواجن ودهون، بالإضافة إلى كبدة وكفتة مجهولة المصدر، ومصنعات لحوم مخالفة، وجاءت هذه الحملة كخطوة حاسمة لحماية صحة المواطنين وضبط المخالفين، كما أسفرت عن تحرير 650 مخالفة في الأسواق والمخابز.

وقامت الحملات الرقابية تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، حيث تم تحرير 110 مخالفة، وتم خلالها ضبط 3225 كجم من جبنة الموتزاريلا بدون ترخيص، و20 شيكارة ذرة، وشيكارة دقيق، و20 كرتونة مقرمشات، وكميات من زيوت الطعام وجركانات متعددة بعضها بدون فواتير ومجهولة المصدر، و21 قاروصة سجائر، في إطار تعزيز الرقابة وحماية المستهلك.

وفى قطاع المخابز، فقد أسفرت الحملات، تحت إشراف الأستاذ ياسر السعودي، مدير إدارة الرقابة التموينية، عن تحرير 540 مخالفة، تنوعت هذه المخالفات بين نقص الوزن، ومخالفات الشهادة الصحية، والتصرف في الدقيق، وتجميع الدقيق، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان سلامة وجودة الخبز المقدم للمواطنين.

وفي قطاع المواد البترولية والمستودعات والمحطات على مستوى جميع الإدارات، أسفرت الحملات عن ضبط 200 لتر من السولار بدون ترخيص، و5 أسطوانات غاز منزلية مُستخدمة في غير الغرض المخصص لها، مع تشديد الرقابة وملاحقة أي تلاعب أو مخالفة.