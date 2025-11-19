قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية: تحسين جودة الخدمات المقدمة في جميع مراكز المحافظة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
همت الحسينى

عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعاً موسعاً ، لمتابعة أعمال وجهود الجهاز التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وعدد من مديري الإدارات المعنية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة طموحة وشاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمظهر الحضاري في كافة أنحاء المحافظة وتوفير مختلف الخدمات اللازمة للمواطنين.

وأوضح محافظ الدقهلية أن هذه الخطة تُترجم على الأرض من خلال الجولات الميدانية اليومية، التي تهدف إلى متابعة تنفيذ كافة المعايير بدقة، والتي تشمل النظافة العامة، وبرامج التشجير، ودهانات الواجهات، ورفع كفاءة إنارة الشوارع والأرصفة، لتوفير بيئة معيشية صحية وآمنة ومستدامة للمواطنين.

وشدد  على حزم الدولة وعدم التهاون في مواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشيراً إلى أن المسؤولية تقع على الإدارات الهندسية في المراكز، وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة أي مخالفات، خاصة في الفترة التي تسبق الانتخابات وخلالها، مؤكداً أن حماية حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء، تمثل أولوية قصوى لا تقبل التأجيل أو المساومة أو التقصير.

وفي إطار الاستعدادات للانتخابات، أكد المحافظ الالتزام الكامل بتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للجهاز التنفيذي بـ "الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين" خلال انتخابات مجلس النواب.

وأوضح "مرزوق " أن دور المحافظة يتركز على توفير كافة التيسيرات اللوجستية وضمان بيئة انتخابية تنافسية شريفة، تمكن الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري في الاختيار بحرية وحيادية كاملة، مع الالتزام التام بجميع الضوابط القانونية والتنظيمية.

كما استعرض محافظ الدقهلية أهداف مسابقة "أجمل قرية ومدينة"، مؤكداً أنها أداة فعالة لتعزيز التنافسية الإيجابية والبناءة بين الوحدات المحلية، وتحفيزها على تحسين مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ الدقهلية على أن الانضباط والعمل الميداني والتواصل مع المواطنين والاستجابة لشكواهم وتلبية احتياجاتهم من أهم أولوياتنا لخدمة أهالينا وعنصر أساسي في تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم.

وشدد محافظ الدقهلية، على الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بصرف مستحقات مقاولي النظافة والعمال في موعدها بشكل متواصل، مشيرا إلى أن عمال النظافة في القلب من المنظومة، مشددا على المتابعة الدائمة لمنظومة النظافة ومنع وجود أي تجمعات قمامة حفاظا على البيئة والصحة العامة والمظهر الحضاري، ورفع أي اشغالات تعوق حركة السير والمرور بالشوارع.

الدقهلية محافظ اجتماع السكرتير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

عقوبات جديدة ضد سارقي الكهرباء .. احذر الحبس والغرامة

المصرييون في ألمانيا

المصريون بألمانيا يواصلون الاقتراع في أول أيام تصويت انتخابات النواب بالخارج

انتخابات النواب

قبل انطلاق انتخابات الداخل .. ماذا يبطل صناديق الاقتراع بالجولة الثانية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد