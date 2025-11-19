محافظ الدقهلية: تحسين جودة الخدمات المقدمة في جميع مراكز المحافظة

عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعاً موسعاً ، لمتابعة أعمال وجهود الجهاز التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وعدد من مديري الإدارات المعنية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة طموحة وشاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمظهر الحضاري في كافة أنحاء المحافظة وتوفير مختلف الخدمات اللازمة للمواطنين.

وأوضح محافظ الدقهلية أن هذه الخطة تُترجم على الأرض من خلال الجولات الميدانية اليومية، التي تهدف إلى متابعة تنفيذ كافة المعايير بدقة، والتي تشمل النظافة العامة، وبرامج التشجير، ودهانات الواجهات، ورفع كفاءة إنارة الشوارع والأرصفة، لتوفير بيئة معيشية صحية وآمنة ومستدامة للمواطنين.

وشدد على حزم الدولة وعدم التهاون في مواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشيراً إلى أن المسؤولية تقع على الإدارات الهندسية في المراكز، وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة أي مخالفات، خاصة في الفترة التي تسبق الانتخابات وخلالها، مؤكداً أن حماية حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء، تمثل أولوية قصوى لا تقبل التأجيل أو المساومة أو التقصير.

وفي إطار الاستعدادات للانتخابات، أكد المحافظ الالتزام الكامل بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للجهاز التنفيذي بـ "الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين" خلال انتخابات مجلس النواب.

وأوضح "مرزوق " أن دور المحافظة يتركز على توفير كافة التيسيرات اللوجستية وضمان بيئة انتخابية تنافسية شريفة، تمكن الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري في الاختيار بحرية وحيادية كاملة، مع الالتزام التام بجميع الضوابط القانونية والتنظيمية.

كما استعرض محافظ الدقهلية أهداف مسابقة "أجمل قرية ومدينة"، مؤكداً أنها أداة فعالة لتعزيز التنافسية الإيجابية والبناءة بين الوحدات المحلية، وتحفيزها على تحسين مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ الدقهلية على أن الانضباط والعمل الميداني والتواصل مع المواطنين والاستجابة لشكواهم وتلبية احتياجاتهم من أهم أولوياتنا لخدمة أهالينا وعنصر أساسي في تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم.

وشدد محافظ الدقهلية، على الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بصرف مستحقات مقاولي النظافة والعمال في موعدها بشكل متواصل، مشيرا إلى أن عمال النظافة في القلب من المنظومة، مشددا على المتابعة الدائمة لمنظومة النظافة ومنع وجود أي تجمعات قمامة حفاظا على البيئة والصحة العامة والمظهر الحضاري، ورفع أي اشغالات تعوق حركة السير والمرور بالشوارع.