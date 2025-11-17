قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

التحفظ على 3.2 طن جبن داخل مصنع مخالف بالدقهلية

همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على استمرار الجهود في متابعة محطات الوقود ومستودعات الغاز والبوتاجاز والأسواق والمخابز، للتأكد من الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية والأوزان المقررة ومنع أي محاولات للتلاعب أو تهريب المنتجات البترولية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة على الفور تجاه المخالفات.

وقاد علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، حملات تفتيشية أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع الجبنة الموزاريلا ومنتجات الألبان يعمل بدون ترخيص، والتحفظ على 3225 كجم جبنة موزاريلا لضمان سلامة المنتجات وحماية المواطنين من السلع غير المطابقة للمواصفات.

كما تم ضبط عدد من المخالفات الأخرى على مستوى جميع الإدارات، بما في ذلك ضبط طلمبة رصيف تعمل بدون ترخيص والتحفّظ على 200 لتر سولار، إضافة إلى ضبط سلع بدون فواتير شملت: جركن زيت، 21 قاروصة سجائر، شيكارة دقيق، 20 كرتونة مقرمشات، و10جراكن زيت جرارات، 150لتر صابون سائل، 150 لتر كلور (بدون بيانات)، واسطوانة غاز مملوءة للاستعمال في غير الغرض.

وأسفرت الحملات عن تحرير 320 مخالفة خلال الأيام الثلاثة، من بينها 61 مخالفة بالأسواق ، وذلك في إطار مواجهة أي ممارسات تخلّ باستقرار الأسواق أو تمس حقوق المواطنين.

وفي قطاع المخابز، تم تحرير 259 محضرًا تحت إشراف  ياسر السعودي، مدير إدارة الرقابة التموينية، وشملت المخالفات نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات ومخالفات تشغيل، بالإضافة إلى التصرف في 1010شيكارة دقيق مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتناشد محافظة الدقهلية المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو تلاعب في الأسعار، من خلال الاتصال:
📞 16528
🌐 www.shakwa.eg

الدقهلية محافظ تموين حملات

