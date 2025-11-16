بعد مشاجرة مع سيدة.. القبض على سائق توك توك بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بقيام أحد الأشخاص بتعاطى المواد المخدرة داخل مركبة "توك توك" والتعدى على القائمة على تصوير المقطع بالسب بالدقهلية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على تصوير مقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين)، وبسؤالها قررت بقيام الظاهر بمقطع الفيديو بالتعدى عليها بالسب حال معاتبتها له لوقوفه المستمر بمركبة "التوك توك" أمام منزلها.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق– مقيم بدائرة المركز)، وتبين كونه من غير متعاطى المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.