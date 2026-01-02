قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

المهيري: تحويل المشروعات الصغيرة إلى كيانات صناعية يضمن استدامتها

الديب أبوعلي

أطلق هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، دعوةً إلى إنشاء “منصة للحوار المجتمعي التثقيفي”، تضم الأطراف المعنية بالحركة الصناعية والتجارية، ممثلة في “اتحادات العمال، واتحاد الصناعات، والغرف التجارية، وأصحاب المشروعات الصغيرة”؛، وذلك بهدف تبادل الخبرات، وتعزيز القيمة التثقيفية بين كل الأطراف، بما يحقق التكامل، ويسهم في تعظيم الناتج القومي للاقتصاد.

وأوضح المهيري، أن هذه الدعوة تأتي في إطار توحيد الجهود والتنسيق بين جميع الأطراف الحوارية على مستوى الجمهورية، والاتفاق على استعراض التجارب الناجحة لأصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، في مناخ تحفيزي يضخ أفكارًا استثمارية جديدة تعود بالنفع العام بشكل متكامل.

وقال نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في مستهل العام الجديد، إن من بين الأهداف المحورية للمنصة؛ هو “دعم ملف المشروعات الصغيرة” باعتباره محركًا أصيلًا يضمن استدامتها، والعمل على تحويلها من كونها "منشآت" إلى “كيانات صناعية” قادرة على الإسهام بفعالية وسرعة ماهرة في الناتج الوطني.

وشدد على أهمية فتح قنوات اتصال بين الأطراف المختلفة، وتنظيم التعاون عبر إنشاء سلاسل توريد لقطع الغيار أو المكونات للمصانع الكبرى؛ بما يسهم في تحريك عجلة الإنتاج الكلية للدولة.

وأكد أن محتوى الحوار التثقيفي، يجب أن يعتمد على “التكنولوجيا”؛ باعتبارها "بنية أساسية"؛ لما لها من دور في تسريع وتيرة العمل، وتحقيق قفزات إنتاجية، والحد من الفاقد في المواد الخام للمنتجات المستهدفة، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل خطوة أساسية في استراتيجية التنمية الاقتصادية، ويُحدث فارقًا حقيقيًا في منظومة الاستغلال الأمثل للعنصر البشري.

ونوه المهيري بأن أحد أهم مستهدفات هذا الحوار، يتمثل في “زيادة محركات عجلة الإنتاج الكلية للدولة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوطين الصناعات المحلية”، إلى جانب “ترسيخ الفكر الابتكاري والمرونة في الأداء”.

هشام فاروق المهيري اتحاد عمال مصر نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية اتحاد الصناعات المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

