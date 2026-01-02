الأنبا بشارة جودة يزور نزلاء سجن مركز شرطة أبوقرقاص

زار نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، نزلاء سجن مركز شرطة أبوقرقاص.

حضر الزيارة الأب ميخائيل إبراهيم، مسؤول مكتب يسوع السجين بالإيبارشية، والأب مينا القمص متى، حيث رحب العميد رامي الصفتي، مأمور مركز أبوقرقاص بزيارة الوفد الإيبارشي، في إطار الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد.

وقدم الأب المطران تأملًا روحيًا للنزلاء حول "كيف نعيش الميلاد في وسط التحديات"، وكيف يكون القلب هو مغارة لميلاد المسيح في وسط الظروف المختلفة.

وقدم نيافة الأنبا بشارة كلمات الشكر والتقدير والامتنان إلى مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، العميد رامي الصفتي، ونائب المأمور، المقدم مينا شاكر، وجميع الضباط، والأمناء، والصف، لحفاوة الاستقبال.