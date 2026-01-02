شاهدة على الألم والأمل.. أنجلينا جولي توثّق دور مصر في إنقاذ أهل غزة

استقبل المركز اللوجيستي للهلال الأحمر المصري بمدينة العريش النجمة العالمية أنجلينا جولي، في زيارة هدفت إلى الاطلاع على الجهود الإنسانية المصرية وآليات تنسيق وإدارة تدفق المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة.

دور الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات

وتعرّفت أنجلينا جولي، خلال الزيارة، على دور الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية التي يقودها الهلال الأحمر المصري، وما تتضمنه من نظم متكاملة لإدارة وتنظيم دخول المساعدات، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها بكفاءة وسرعة، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

تعبئة أحد صناديق المساعدات

كما شاركت النجمة العالمية في تعبئة أحد صناديق المساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة، في لفتة رمزية تعكس التضامن الإنساني والدعم الدولي للجهود المبذولة لمساندة الشعب الفلسطيني.

الدور المحوري للهلال الأحمر

وأعربت أنجلينا جولي عن تقديرها الكبير للجهود الاستثنائية التي تبذلها مصر، سواء على مستوى المؤسسات الرسمية أو منظمات المجتمع المدني، مشيدة بالدور المحوري للهلال الأحمر المصري، وبالتفاني الذي يبديه المتطوعون والعاملون في إدارة وتقديم المساعدات الإنسانية باحترافية عالية، رغم التحديات، بما يضمن استمرار دعم المتضررين في قطاع غزة.

أوضاع إنسانية بالغة القسوة

ويعاني أهالي قطاع غزة من أوضاع إنسانية بالغة القسوة في ظل استمرار الحصار والعدوان وتدهور الظروف المعيشية؛ فقدت آلاف الأسر منازلها، واضطر كثيرون إلى النزوح المتكرر بحثًا عن مكان أكثر أمانًا، وسط نقص حاد في المأوى والغذاء والمياه النظيفة.

أبسط احتياجات الحياة

ويواجه السكان صعوبات يومية في الحصول على أبسط احتياجات الحياة، مع تراجع الخدمات الصحية ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يضاعف معاناة المرضى وكبار السن والأطفال.

التعليم والاستقرار النفسي

وأثّرت الأوضاع الراهنة بشكل مباشر على الأطفال، الذين حُرموا من التعليم والاستقرار النفسي، وعاشوا تحت ضغط الخوف والقلق المستمرين، وتكافح الأسر الغزية للتأقلم مع شتاء قاسٍ دون إمكانات كافية للتدفئة أو الحماية من الأمطار.

التمسك بالأمل والصمود

ورغم هذه المعاناة الممتدة، يواصل أهالي غزة التمسك بالأمل والصمود، معتمدين على التضامن المجتمعي والدعم الإنساني، في انتظار تحسن الأوضاع ووقف المعاناة المستمرة.