المساعدات تُحاصر.. قيود إسرائيلية تخنق العمل الإنساني في غزة

أكدت ريهام الجعفري، مسؤولة التواصل في مؤسسة أكشن إيد الدولية بفلسطين، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تواصل التدهور في ظل القيود والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي تعيق عمل المنظمات الإنسانية والدولية، مشددة على أن وقف إطلاق النار لم يترجم إلى تحسن ملموس في دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

بنود البروتوكول الإنساني

وأوضحت الجعفري، خلال مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل لم تلتزم ببنود البروتوكول الإنساني المتفق عليه، بل فرضت مزيداً من القيود على عمل المنظمات الدولية غير الحكومية، من خلال سن قوانين جديدة وإجراءات ترخيص تتعارض مع المعايير الدولية وأحكام القانون الإنساني، ما يعرقل إدخال المساعدات الضرورية إلى غزة.

المعابر المفتوحة

وأضافت أن عدد المعابر المفتوحة ما زال محدوداً وغير منتظم، إذ لا يتم فتح سوى معبرين أو ثلاثة في أفضل الأحوال، مشيرة إلى أن عدد شاحنات الإغاثة التي تدخل القطاع لا يتجاوز نحو 200 شاحنة يومياً، بينما كان من المفترض إدخال قرابة 600 شاحنة يومياً وفق الاتفاق، الأمر الذي يجعل حجم المساعدات الحالية غير كافٍ لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

الوضع الإنساني يزداد كارثية

وشددت الجعفري على أن الوضع الإنساني يزداد كارثية مع دخول فصل الشتاء، الذي وصفته بأنه من الأقسى على قطاع غزة، حيث تحولت الأمطار والبرد القارس إلى خطر مباشر يهدد حياة المدنيين، في ظل غياب المأوى الآمن وتدهور الظروف المعيشية.