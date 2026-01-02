قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام موافي: الرسول كان في بيته زوجًا عاديًا وليس نبيًا
فرانس برس: الإمارات تؤكد اكتمال انسحابها من اليمن
عاشت 100 عام بدون زواج.. قصة مؤثرة لسيدة فقدت بصرها وختمت القرآن
باريس: إصابة 14 فرنسيا في حريق منتجع التزلج بسويسرا و8 مفقودين
الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف
ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن زيارة أنجلينا جولي لمعبر رفح ؟
اتساع نطاق العمليات العسكرية في دارفور بعد اغتيال مستشار بالدعم السريع
غدا.. بدء تلقي طلبات الترشح لـ انتخابات رئاسة حزب الوفد
أنجلينا جولي تشارك متطوعي الهلال الأحمر تعبئة المساعدات الإنسانية لـ غزة| صور
البيئة: خطة لتطوير منظومة المخلفات وتسليم 39 محطة وسيطة و42 مدفنًا صحيًا
باليوم والساعة .. مواعيد وملاعب مباريات دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا
ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء: من السنن المستحبات وتميز بها أهل السنة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
استقبل الهلال الأحمر المصري النجمة انجلينا جولى ، يرافقها اللواء خالد مجاور ، محافظ شمال سيناء ، للقيام بجولة تفقدية بمركز الخدمات اللوجستية للهلال الأحمر المصري، بمدينة العريش، مشيدًة بجهود مصر في إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة 

واستمعت النجمة العالمية إلى شرح توضيحي لآلية عمل الهلال الأحمر المصري في استقبال المساعدات محليًا ودوليًا، وطرق الفحص والفرز والتكويد وآلية إدخالها إلى قطاع غزة حتى يتسلمها الجانب الفلسطيني ونظام الـ " الكيو آر كود" الخاص بتسجيل بيانات المساعدات والشاحنات ومتابعة محتوياتها، والذى يتضمن نظام تتبع الشاحنات الذي يوضح خط سير المساعدات الإنسانية فور استلامها من المطارات والموانئ المصرية، ثم فرزها و تجهيزها، وحتى إيصالها إلى قطاع غزة حيث أن  المراكز اللوجيستية أنشأها الهلال خصيصًا لخدمة قطاع غزة وإدارة المساعدات الإنسانية، وتقوم بدور محوري في تجهيز المساعدات حيث يتم بها عملية التعبئة والتصنيف والتكويد للمساعدات طبقًا للمعايير الدولية المتفق عليها، ومتابعة تفويجها إلى القطاع .

وأشار الهلال إلى أن هذه الجهود يقوم بها 2000 متطوع يوميًا في العريش، و المراكز اللوجستية بالمحافظات والموانئ البحرية والجوية بالمحافظات وغرف العمليات للتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجهات الشريكة في مصر والمنظمات الدولية بشبكة يصل عددها إلى ما يزيد عن ٦٥ الف متطوع حيث يعد الهلال الأحمر المصري آلية التنسيق الوطنية للمساعدات الإنسانية.

وأوضح الهلال أن إجمالي حجم المساعدات التي دفع بها الهلال الأحمر المصري لدعم قطاع غزة منذ بدء الأزمة في أكتوبر 2023 تجاوز 780 ألف طن من المساعدات الإنسانية، كما قدم "المطبخ الإنساني" بمدينة الشيخ زويد، أكثر من 700 ألف وجبة جافة، ما يزيد عن 500 ألف وجبة ساخنة، وأكثر من 2 مليون رغيف خبز، بأيدي متطوعي الهلال المصري في إطار مبادرة «لقمة هنية من مصر إلى غزة».

واختتمت الجولة بالتأكيد على دعم القيادة السياسية المصرية لكافة جهود دعم القطاع ، والدفع بالمساعدات الإنسانية من خلال تيسير عمل الهلال الأحمر المصري للقيام بدوره اليومي فى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة محليا ودوليا .

وحرصت النجمة العالمية انجلينا جولي اثناء الزيارة على الإشادة بدور المتطوعين بالهلال الأحمر المصري ومشاركتهم فى تعبئة احد صناديق المساعدات الإنسانية مؤكدة تقديرها لجهودهم التي لم تتوقف منذ بداية الأزمة .

