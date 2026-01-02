غزل المحلة يهزم صيد المحلة بثلاثية وديا استعدادا للمقاولون في كأس عاصمة مصر

تغلب فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة على نظيره صيد المحلة بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ستاد المحلة ضمن الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر.

ويواجه فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة بقيادة علاء عبد العال، نظيره المقاولون العرب، في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر، يوم الإثنين المقبل، على ستاد عثمان أحمد عثمان، في تمام الساعة 4 عصرا.

ويسعى علاء عبد العال إلى تجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا خلال المرحلة المقبلة؛ للاستعانة بأفضل العناصر في التشكيل الأساسي.

​ترتيب غزل المحلة فى بطولة كأس عاصمة مصر

يحتل فريق غزل المحلة “المركز الأخير” في ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 3 نقاط، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة أمام الأهلي، وتعرض للهزيمة من طلائع الجيش وإنبي وفاركو.