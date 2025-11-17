الدقهلية تتصدر المركز الأول في تطعيمات طلبة المدارس

حققت ادارة التطعيمات بصحة الدقهلية المركز الأول على مستوى الجمهورية في تغطية تطعيمات طلبة المدارس.

استمرار جهود فرق التطعيم للوصول إلى كافة الطلاب

وأكد الدكتور حمودة الجزار وكيل صحة الدقهلية على أهمية استمرار جهود فرق التطعيم للوصول إلى كافة الطلاب المستهدفين لضمان حمايتهم من الأمراض المعدية وتعزيز الصحة العامة.

وأشاد الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية بالجهود المبذولة من فرق التطعيم، مؤكدًا: "النجاح في الوصول إلى هذه النسب العالية من التغطية يعكس تفاني فرقنا في حماية أبنائنا الطلبة من الأمراض المعدية ويعزز من مكانة الدقهلية في الصدارة على مستوى الجمهورية."

وقالت الدكتورة لمياء سلامة، وكيل المديرية للطب الوقائي: "سنواصل حملات التطعيم للوصول إلى جميع الطلاب المستهدفين، لضمان صحتهم وسلامتهم وتعزيز الوعي الصحي بين الطلاب وأسرهم."

تطعيم ٢٧٩٣٨٢ طالبًا بلقاح الثنائي بنسبة تغطية ٩٨.٥٪، و٢٧٢٧٠٨ طالب بلقاح السحائي الثنائي

وأضافت المديرية أن المحافظة نجحت في تطعيم ٢٧٩٣٨٢ طالبًا بلقاح الثنائي بنسبة تغطية ٩٨.٥٪، و٢٧٢٧٠٨ طالب بلقاح السحائي الثنائي بنسبة تغطية ٩٨.٤٪، مؤكدة استمرار فرق التطعيم في عملها للوصول إلى كافة الطلاب المستهدفين.