الدقهلية.. رمد المنصورة تنجح في إنقاذ عين طفلة 8 أعوام بعد إصابة قطعية معقدة

نجحت مستشفى الرمد بمحافظة الدقهلية من خلال تدخّل جراحي دقيق من انقاذ عين طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام كانت قد وصلت إلى طوارئ المستشفى مصابة بـ جرح قطعي كامل في الجفن ممتدّ حتى مجري الدموع والعضلات تحت الجلد.

إصلاح جفن طفلة بطريقة احترافية دقيقة

وتمكّن الفريق الطبي من إصلاح الجفن بطريقة احترافية دقيقة تضمن الحفاظ على الوظيفة والجماليات، وذلك باستخدام تقنيات متقدمة في ترميم أنسجة الجفن.

وأوضح الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن مستشفيات الدقهلية تمتلك كوادر مدرّبة في تخصصات الطوارئ الدقيقة، وأن التدخّل السريع والمتقن في مثل هذه الحالات يُعد عنصرًا أساسيًا في حماية العين من المضاعفات.

جاهزية الفرق الطبية وتكاملها، وقدرتها على التعامل

وصرّحت الدكتورة رباب الدمناوي، مدير عام الطب العلاجي، أن المستشفى تواصل تقديم خدمات دقيقة في تخصصات الرمد، مشيرة إلى أن إجراء مثل هذه العمليات في وقت قياسي يعكس جاهزية الفرق الطبية وتكاملها، وقدرتها على التعامل مع الإصابات المعقدة.

ووجّه الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الشكر والتقدير للفرق الطبية بمستشفى الرمد على جهودهم المتميزة، بقيادة الدكتور أحمد حسان، مؤكّدًا استمرار دعم المديرية لأقسام الرمد والطوارئ بما يضمن تقديم خدمة آمنة وسريعة لأبناء المحافظة.