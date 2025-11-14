الدقهلية: ضبط 3.3 طن مفروم لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك

شنت مديرية الطب البيطري والتموين حملة تفتيشية مشتركة في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية

ضبط 3340 كيلوجراما من مفروم اللحوم والدواجن وعجينة الكفتة

وأسفرت الحملة التي قادها الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة حنان أبو العطا، مدير عام الصحة والمجازر، بالتنسيق مع علي حسن، وكيل وزارة التموين عن ضبط 3340 كيلوجراما من مفروم اللحوم والدواجن وعجينة الكفتة، كانت في حالة متغيرة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات.

حمله مكبرة مشتركة للتموين والصحة بضبط الكميات غير صالحة

وشارك في الحملة الدكتور سامح الدسوقي، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وكل من الدكتور خالد عنبر، والدكتورة هبة رحمو، أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، إلى جانب الدكتورة إيمان عماد، مفتش الرقابة التجارية بمديرية التموين.