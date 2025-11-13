خلافات على إيجار شقة.. القبض على طرفي مشاجرة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة التعدي على آخر بـ "عصا خشبية" وتدخل بعض الأهالي للفض بينهما بالدقهلية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، كما أمكن تحديدهما وضبطهما ("الظاهر بمقطع الفيديو ممسكاً بالعصا بالخشبية" - له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) ، (مالك محل مخبوزات – له معلومات جنائية).

وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بالتعدي بالضرب على بعضهما بالعصا الخشبية وإحداث إصابة الأول بكدمات خلال مشاجرة بينهما لخلافات حول القيمة الإيجارية لشقة مستأجرة للثاني "ملك الأول" ورفضه تسليمه منقولاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.