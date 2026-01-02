سباعية نارية تقود مودرن سبورت دبي لصدارة مستحقة

واصل فريق مودرن سبورت دبي تألقه في دوري أندية الدرجة الثالثة الإماراتي، بعدما حقق فوزًا كاسحًا على فريق إميرالد بنتيجة 7–0، ليؤكد جدارته باعتلاء قمة جدول الترتيب.

وتصدر مودرن سبورت دبي الدوري برصيد 26 نقطة من 12 مباراة، في إنجاز لافت رغم حداثة تأسيس الفريق منذ أشهر قليلة فقط، ما يعكس العمل الكبير داخل المنظومة الفنية والإدارية.

إشادة إماراتية

واشاد الوسط الرياضي الإماراتي بتجربة مودرن سبورت دبي برئاسة الدكتور وليد دعبس خاصة بعد الجهد المبذول في الفترة الأخيرة وإنشاء مقر لا يختلف عن الأندية الأوروبية.

ويقود الفريق المهندس هشام حافظ المدير التنفيذي وإسلام عزت مدير رياضي وفنيًا كل من المدير الفني محمد عبد الوهاب، ويعاونه كل من محمد علي وحازم فتحي، إلى جانب وأوجد ماجد مدرب حراس المرمى، والمعتز بالله هشام مخطط الأحمال.